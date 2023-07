Guerre en Ukraine : pourquoi Vladimir Poutine risque une interpellation en Afrique du Sud

Alors que Vladimir Poutine est visé par un mandat d’arrêt international, la prochaine réunion des BRICS, dont la Russie est l’un des représentants, doit avoir lieu à Johannesburg, en Afrique du Sud, au mois d’août prochain. Les autorités locales ont annoncé qu’elles procéderaient à l’arrestation du président russe si celui-ci venait à se rendre à la capitale sud-africaine.

Une crise diplomatique en vue entre l’Afrique du Sud et la Russie ? Le sommet des BRICS, réunissant le Brésil, l’Inde, la Chine et la Russie, doit avoir lieu entre le 22 et le 24 août prochain à Johannesburg, en Afrique du Sud. Toutefois, les autorités sud-africaines pourraient être amenées à procéder à l’arrestation de Vladimir Poutine si ce dernier venait à faire le déplacement pour assister à l’événement.

En effet, si le président russe est visé par un mandat d’arrêt international, l’Afrique du Sud est, de son côté, membre de la Cour pénale internationale. Et le pays est théoriquement censé interpeller le maître du Kremlin une fois que celui-ci entrait sur son territoire.

Après plusieurs mois de réflexion, le ministère de la Justice a tranché sur cette question visiblement brûlante. Dans un document publié par l’alliance démocratique, les autorités sud-africaines ont informé qu’elles procéderont bel et bien à l’interpellation de Vladimir Poutine s’il effectuait ce déplacement.

Il s’agit d’«une victoire pour l’état de droit et la justice internationale, mais plus certainement encore pour les victimes ukrainiennes», a réagi Shenilla Mohamed, directrice de la branche sud-africaine d’Amnesty International, qui soutient la décision du gouvernement sud-africain.

Amnesty International joins in as the friend of the court and it says if Russian President Vladimir Putin comes to South Africa he should be arrested. #sabcnews pic.twitter.com/41lv77cJXh

— KhayelihleKhumalo-James Jnr (@KhayaJames) July 18, 2023