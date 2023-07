Grèce : 30.000 personnes évacuées d'une île en flammes, «la plus grande opération d'évacuation jamais effectuée» dans le pays

En proie à de nombreux incendies dus à la canicule, l'île de Rhodes, en Grèce, a procédé ce samedi 22 juillet à l'évacuation de 30.000 personnes dans des zones sécurisées. «La plus grande opération d'évacuation jamais effectuée en Grèce», selon les autorités.

Un ciel sombre, de la fumée et des incendies en masse : voici le paysage offert aux personnes présentes sur l'île de Rhodes (Grèce). En raison des importants incendies sur l'île, les touristes ont été contraints d’évacuer les nombreux hôtels et villas ce samedi 22 juillet. Selon les données fournies par les autorités grecques, près de 30.000 personnes supplémentaires ont été mises à l’abri dans des gymnases et écoles éloignées des zones à risques.

Au total, douze localités ont été évacuées, dont Lindos, l'une des principales attractions touristiques de l'île de Rhodes. «C'est la plus grande évacuation jamais effectuée en Grèce (...) Tout s'est bien passé. Tout le monde, surtout les touristes, suivait ce que nous avions commandé», a indiqué ce dimanche la porte-parole de la police, Konstantia Dimoglidou

des températures caniculaires ce dimanche

Pour Pargiotis Dimelis, élu local du village d’Archangelos, il s’agit d’«une situation sans précédent». De nombreux touristes présents sur l’île de Rhodes ont pu témoigner de leur évacuation, mais surtout de leur longue attente sur les côtes de l’île, avec leurs affaires et la fumée des flammes à leurs côtés. «Nous sommes coincés ici sans aucune aide, c'est dégueulasse», a notamment déclaré une touriste britannique à la BBC.

30,000 people evacuated from #Rhodes island in Greece due to #fires.





The situation is getting out of control. pic.twitter.com/C84S79QnxX — SOS-UK-Report (@sosReports) July 23, 2023

Ce dimanche, des centaines de pompiers luttent toujours contre les flammes sur l'île de Rhodes, où des vents importants, jusqu'à 50 km/h, soufflent. 266 soldats du feu sont déployés dans le sud-est de l'île et dix Canadairs, 49 camions ainsi que 8 hélicoptères opèrent sur cette même zone. Pour l'heure, les pompiers se disent incapables de dire avec certitude si le feu s'est encore étendu durant la journée.

Ces importants incendies sont la cause d’un épisode sévère de canicule, qui ne s’affaiblit pas depuis près d’une semaine. Selon l'observatoire météorologique national, ce pays traverse «probablement» la plus longue canicule de son histoire. «Nous allons probablement subir une vague de chaleur de 16 à 17 jours, ce qui n'est jamais arrivé auparavant dans notre pays», a également déclaré Kostas Lagouvardos, le directeur de recherche à l'observatoire, sur la chaîne de télévision nationale ERT.

La Grèce a d'ailleurs de nouveau connu des températures caniculaires ce dimanche, entre 45°C et 46,4°C dans le centre du pays et dans la péninsule du Péloponnèse notamment. Face à cette canicule exceptionnelle, les sites archéologiques, comme la célèbre Acropole d'Athènes, vont rester fermés aux heures les plus chaudes.

Les incendies ont également un grand impact sur le tourisme. Le numéro un mondial du secteur, TUI, a annoncé dimanche suspendre tous ses vols passagers vers l’île grecque de Rhodes. «Jusqu'à mardi, plus aucun nouveau touriste ne sera acheminé par avion» sur l'île par le groupe allemand, a indiqué à l'AFP l'une de ses porte-parole, Linda Jonczyk. Elle a précisé que des vols à vide étaient en revanche maintenus pour pouvoir ensuite évacuer les milliers de touristes encore sur l'île et qui sont affectés par les incendies.