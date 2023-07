Greta Thunberg accusée de refus d'obtempérer : ce qui était reproché à la militante écologiste, condamnée à payer une amende

Ce lundi 24 juillet, la militante écologiste Greta Thunberg était jugée en Suède pour un refus d'obtempérer lors d'une manifestation au port de Malmö, en juin dernier.

«Nous sommes dans une situation d'urgence, et pour cette raison, mon action était légitime», a déclaré Greta Thunberg devant le tribunal de Malmö (Suède), ce lundi 24 juillet. La militante écologiste était jugée pour refus d'obtempérer lors d'une action de blocage à la mi-juin. Elle a écopé d'une amende.

Les faits qui lui étaient reprochés datent du 19 juin dernier, lorsque la jeune femme de 20 ans, avec d'autres militants, a bloqué les accès du port de Malmö afin de protester contre l'usage de combustibles fossiles. D'après la plainte déposée contre elle, Greta Thunberg «a participé à une manifestation qui a perturbé le trafic» et «refusé d'obéir aux ordres de la police de quitter les lieux».

Today, for the third day in a row, @TTFramtiden blocked oil tankers in the Malmö oil harbour. The climate crisis is a matter of life and death for countless people. We choose to physically stop fossil fuel infrastructure. We are reclaiming the future. #TaTillbakaFramtiden pic.twitter.com/CTXVKR0Qsi

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 17, 2023