Incendies en Grèce : «On a dormi à même le sol», témoigne un Français évacué de Rhodes

Nicolas, touriste français en vacances sur l'île de Rhodes, s'est confié lors de l'émission «La Parole aux Français», sur CNEWS. Le père de famille est revenu sur l'évacuation menée sur l'île grecque, touchée par d'importants incendies.

Des vacances particulières pour Nicolas, et de nombreux touristes présents sur l'île de Rhodes (Grèce). Ce père de famille français a témoigné sur CNEWS à propos des incendies qui touchent une partie de l'île grecque.

«Depuis que je suis arrivé mercredi dernier, il y avait déjà quelques feux, mais a priori, ça allait. Puis les feux ont augmenté jusqu'à samedi, où j'ai mis deux heures pour regagner mon hôtel au lieu d'une demi-heure», explique ce dernier pendant l'émission «La Parole aux Français».

Une évacuation en pleine nuit

«Le téléphone de mon hôtel a sonné à 3h du matin, en me disant qu'il fallait évacuer de toute urgence», ajoute-t-il, rappelant qu'il a dû partir dans la précipitation en compagnie de ses deux filles.

Avec sa voiture, Nicolas a pu s'éloigner de la zone de danger de façon autonome. «J'ai suivi un bus qui nous a amené au nord, dans une école et on a dormi à même le sol. On nous a donné de l'eau et à manger», explique-t-il pour CNEWS.

Une évacuation réussie pour le Français, alors que Paris invite ses ressortissants à suivre les instructions des autorités grecques et d'éviter les départs en direction de Rhodes.