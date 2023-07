Incendies en Grèce : les images impressionnantes de la plus «grande opération d’évacuation jamais effectuée» dans le pays

Depuis sept jours, l'île de Rhodes en Grèce est dévorée par les flammes, malgré la lutte acharnée des pompiers. D'autres foyers se sont même embrasés ailleurs dans le pays.

C'est la plus grande opération d'évacuation jamais organisée en Grèce. Des centaines de pompiers et de secouristes sont sur le pied de guerre sur l'île de Rhodes, particulièrement touchée par les flammes depuis maintenant une semaine.

Aucun répit n'est accordé, puisque depuis hier, 67 nouveaux départs de feu ont eu lieu en Grèce depuis hier, dimanche 23 juillet.

Chaque jour, le bilan s'alourdit encore un peu plus. Ce lundi matin, on constate que plus de 40.000 hectares ont été brûlés sur Rhodes, soit un tiers de l'île.

Résultat de l'une des plus longues canicules de ces dernières décennies avec des températures ayant atteint dimanche localement plus de 46° C dans le centre du pays.

Samedi, la situation a entrainé l'évacuation de 30.000 touristes, «la plus grande opération (de ce type) jamais effectuée en Grèce», selon les autorités.

Dimanche, des milliers de vacanciers britanniques, allemands ou français attendaient à l'aéroport de Rhodes de quitter l'île grecque après avoir été chassés par les flammes et, pour certains, marché des heures dans la fournaise.

«Il fallait continuer à marcher. Alors nous avons marché environ six heures dans la chaleur», a raconté à l'AFP une touriste britannique, Kelly Squirrel, à l'aéroport international de cette île de l'archipel du Dodécanèse (sud-est) où la saison bat son plein.

