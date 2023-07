Nouvelle-Zélande : la ministre de la Justice démissionne après un accident causé en état d'ébriété et fait un refus d'obtempérer

La ministre néo-zélandaise de la Justice, Kiri Allan, a démissionné ce lundi 24 juillet après avoir causé un accident en état d’ivresse avant de refuser d’obtempérer avec la police ce dimanche à Wellington.

Une polémique qui lui coûte sa place au gouvernement. La ministre de la Justice, Kiri Allan, a démissionné ce lundi après avoir causé un accident en état d’ivresse avant de refuser d’obtempérer avec la police ce dimanche à Wellington (Nouvelle-Zélande).

New Zealand justice minister Kiri Allan resigns after being charged with resisting arrest following car crash. Kiri Allan says she is sorry for her actions and was heading home to consider her future in politics after Sunday night crash. Source Guardian/Associated Press pic.twitter.com/J7mOSoB23g

