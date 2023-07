Sénégal : au moins 14 morts après le chavirement d’une pirogue

Selon des sources locales, au moins 14 personnes auraient péri après le chavirement d'une pirogue au large de Dakar, au Sénégal, dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 juillet.

Un nouveau drame en mer. Au moins 14 corps sans vie ont été retrouvés au large de Dakar, au Sénégal, après qu’une pirogue a chaviré dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 juillet, ont annoncé Samba Kandji, maire adjoint du quartier de Ouakam, et une source de la gendarmerie locale.

Un mouvement de panique à l'origine du drame ?

Selon l’élu local, les individus ayant embarqué sur cette embarcation étaient «des migrants». Gendarmes et pompiers étaient présents sur la plage de Ouakam, un quartier de la capitale sénégalaise, et poursuivaient ce lundi les opérations de secours à la recherche d'autres corps.

Toujours selon Samba Kandji, «la marine a obligé l'embarcation à accoster et des gens se sont enfuis». Un mouvement qui semble avoir précipité l’accident. «On m'avait dit 14 morts mais après il y a eu deux corps sortis. On peut présumer qu'il y en a 16», a-t-il ajouté. Selon un pompier, les opérations de recherches et de sauvetage ont débuté aux alentours de 1h du matin.

Une route migratoire meurtrière

Ces dernières semaines, les eaux situées sur la route migratoire des Canaries (Espagne) ont fait de nombreuses victimes. Au moins 13 migrants des environs de Dakar sont morts dans le naufrage de leur embarcation, il y a environ une semaine au large du Maroc.

Un autre bateau a chaviré à Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, faisant au moins 14 morts.