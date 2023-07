États-Unis : l'ancien chef cuisinier de Barack Obama à la Maison Blanche est mort en faisant du paddle

Le corps d'un homme a été retrouvé ce lundi 24 juillet dans l'état du Massachusetts. Il s'agit de Tafari Campbell, ancien chef de Barack Obama à la Maison Blanche.

Un chef talentueux décédé dans de mystérieuses conditions. Tafari Campbell, ancien chef cuisinier de la Maison Blanche, a été retrouvé mort ce lundi 24 juillet dans un étang sur la côte sud de l’île de Martha’s Vineyard, dans l’état du Massachusetts (États-Unis).

D’après les données transmises par la police de l’état du Massachusetts, celui qui a été l’ancien chef cuisinier de Barack Obama durant ses mandats à Washington D.C et à l’issue de ces derniers était porté disparu depuis dimanche après avoir fait du paddle.

A former White House chef who was working for the Obama family was found dead Monday in a pond on the south shore of Martha’s Vineyard, according to Massachusetts police https://t.co/EpAnXg0Asu

— CNN (@CNN) July 25, 2023