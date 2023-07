Grèce : plus de 500 pompiers toujours mobilisés contre les incendies qui ravagent le pays

Après plusieurs jours d’incendie, la Grèce est toujours en proie à de violents feux. Plusieurs centaines de pompiers luttent ce mercredi contre les nombreux incendies.

Les flammes continuent de ravager la Grèce. Près d’une dizaine de jours après le début des violents incendies, les pompiers sont toujours sur le front. De nombreux territoires du pays, comme l’île de Rhodes, ainsi que le Sud-Est de la mer Égée jusqu’à Corfou, et l'île d'Eubée près d’Athènes sont en proie à d'intenses feux.

Plus de 260 pompiers ainsi que trois hélicoptères et deux avions sont toujours en plein combat contre l’incendie de l’île de Rhodes qui a nécessité l'évacuation de près de 30.000 personnes le week-end dernier.

Dans l’Ouest du Péloponnèse, ce sont 140 pompiers supplémentaires accompagnés d’un hélicoptère qui tentent d’éteindre un feu de forêt très important.

De plus, une centaine de sapeurs-pompiers continuent leur combat contre les incendies de l’île d’Eubée où deux pilotes de Canadair ont perdu la vie dans un accident alors qu’ils tentaient d'éteindre les feux ce mardi.

L’état-major grec a décrété un deuil de trois jours. Par ailleurs, un autre homme a perdu la vie sur cette île, dont le corps a été retrouvé carbonisé.

Jusqu’à 45 °C attendus aujourd’hui

Les températures vont continuer de grimper et compliquer le travail des sapeurs-pompiers grecs. Une nouvelle vague de chaleur s’est installée dans le pays depuis hier, avec des températures attendues entre 43 °C et 45 °C ce mercredi dans le centre et le Sud du pays d’après le service de météorologie national.

Dans la région d’Athènes, en Attique, le thermomètre devrait atteindre 44 °C. D’après les informations de l’Observatoire national d’Athènes, le record absolu de température dans la capitale avait été enregistré en juin 2007 avec 44,8 °C. Ce record pourrait donc être battu aujourd'hui.

Sur le plan national, le record est de 48 °C et a été enregistré en juillet 1977 à Elefsina, près d’Athènes.