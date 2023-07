Niger : «Pas de décision d’évacuation» des ressortissants français pour l’instant, assure Catherine Colonna

La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a assuré ce dimanche qu’il n’y a «pas de décision d’évacuation» des ressortissants français au Niger, après que l’ambassade de France à Niamey a été visée par des manifestants.

Pas d’évacuation des ressortissants français au Niger à ce stade. C’est la décision prise par la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, ce dimanche 29 juillet, en réaction à la situation tendue dans le pays après le putsch des militaires et la manifestation devant l’ambassade de France.

«La France, comme toujours, protège ses ressortissants», a assuré Catherine Colonna sur RTL. «Le temps des coups d’État en Afrique, cela doit cesser. Ils menacent la sécurité d’un pays, la stabilité de la région», a-t-elle également déploré.

500 à 600 ressortissants français

«Les 500 à 600 ressortissants français actuellement présents au Niger ont été tous contactés, des mesures de précaution sont prises et elles seront renforcées si c'était nécessaire, mais il n'y a pas de décision d'évacuation au moment où je vous parle», a-t-elle précisé.

«Quiconque s’attaquerait aux ressortissants, à l’armée, aux diplomates et aux emprises françaises verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable», a averti l'Elysée. Le président Emmanuel Macron «ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts».

Des milliers de manifestants pro-putschistes se sont réunis ce dimanche devant l'ambassade de France à Niamey, avant d'être dispersés par des grenades lacrymogènes. Certains ont voulu entrer dans le bâtiment, d'autres ont arraché la plaque affichant «Ambassade de France au Niger», avant de la piétiner sur le goudron et de la remplacer par des drapeaux russe et nigérien. La ministre souligne que la situation était «plus calme» ce dimanche après-midi.