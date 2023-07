Ukraine : la guerre «revient sur le territoire de la Russie», déclare Volodymyr Zelensky, après l'attaque de drones à Moscou

La guerre arrive en Russie, a prévenu Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien s'est exprimé ce 30 juillet, après l'attaque de drones qui a visé un quartier d'affaires à Moscou, dans la nuit de samedi à dimanche.

«La guerre revient sur le territoire de la Russie», selon Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien s'est exprimé ce dimanche 30 juillet, en marge d'une visite à Ivano-Frankivsk (ouest) et après l'attaque de drones qui a visé un quartier d'affaires de Moscou. Il s'est notamment félicité de voir l'Ukraine «devenir plus forte».

«Progressivement, la guerre revient sur le territoire de la Russie, dans ses centres symboliques et ses bases militaires, et c'est un processus inévitable, naturel et absolument juste», a estimé Volodymyr Zelensky, qui s'attend toutefois à de nouvelles attaques sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes l'hiver prochain.

Aucune victime à déplorer

Cette prise de parole du président ukrainien est intervenue peu après que la Russie a annoncé avoir repoussé deux attaques distinctes de drones ukrainiens. L'une a visé la péninsule annexée de Crimée et l'autre Moscou.

Dans la capitale, deux tours du principal quartier d'affaires ont été légèrement endommagées, mais aucune victime n'est à déplorer. Selon le ministère russe de la Défense, trois drones étaient impliqués dans cette attaque sur Moscou. L'un d'entre eux a été abattu et les deux autres ont été «neutralisés par la guerre électronique». L'aéroport international Vnoukovo, situé dans le sud-ouest de la ville, a été brièvement fermé au trafic et les vols déroutés.

En Crimée, «seize drones ukrainiens ont été détruits par la défense anti-aérienne» et neuf autres «ont été neutralisés par des moyens de guerre électronique et se sont écrasés dans la mer Noire» d'après le ministère russe de la Défense. Là encore, l'attaque n'a pas fait de victimes.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, en février 2022, les attaques contre Moscou, à près de 500 kilomètres de la frontière ukrainienne, étaient jusqu'ici plutôt rares. Mais, en 2023, plusieurs incursions de drones ont été signalées et attribuées à Kiev par la Russie. Celles rapportées ce dimanche sont les dernières d'une série ayant visé le Kremlin mais aussi des villes russes près de la frontière avec l'Ukraine.