Etats-Unis : à 93 ans, ce retraité devient l’homme le plus âgé du monde à avoir grimpé un sommet de 2.694 mètres

Un nonagénaire américain a établi un record mardi 18 juillet en grimpant un sommet de plus de 2.500, après plus de 13 heures de marches espacées.

Une force de la nature. Un Américain de 93 ans a récemment établi un record en grimpant un sommet culminant à 2.694 mètres d'altitude, a annoncé la chaîne de télévision WCSC-TV.

Le nonagénaire répondant au nom d'Everett Kalin a été accompagné par des membres de sa famille pour venir à bout du Half Dome, situé dans le parc national de Yosemite, en Californie.

July 18th, Everett Kalin became the oldest known person to climb Yosemite’s Half Dome at 93 years old. Words cannot describe how proud I am. Opa, it was an honor to take on this trip with you. I hope this stands as a lesson to everyone that you are never too young or old to achieve your dreams.

