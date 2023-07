Guerre en Ukraine : «détruire le blé est une grave offense à Dieu», estime le pape François

A l’issue de la prière de l’Angélus ce dimanche 30 juillet, le pape François a lancé un appel à la Russie afin qu’elle revienne à l’accord céréalier avec l’Ukraine, indiquant que «détruire le blé est une grave offense à Dieu». Un message salué par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Alors que la Russie considère que l’accord sur les céréales ukrainiennes est «de facto terminé», le pape François a montré son inquiétude, ce dimanche 30 juillet, quant à cette question humanitaire qui, selon lui, menace des «millions de frères et sœurs affamés». Et à l’issue de la prière de l’Angélus, qui a réuni des millions de pèlerins place Saint-Pierre, au Vatican, le Saint-Père a appelé le Kremlin à revenir à l’accord céréalier.

«Ne cessons pas de prier pour l'Ukraine martyrisée où la guerre détruit tout, même le blé, et cela représente une grave offense à Dieu, car le blé est son don pour nourrir l'humanité et le cri de millions de frères et sœurs affamés monte jusqu’au ciel», a-t-il dit.

De ce fait, le pape François a invité ses «frères de la Fédération de Russie» à rétablir l’initiative de la mer Noire pour que «les céréales puissent être transportées en toute sécurité», confirmant ainsi son engagement ferme à appeler à la paix en Ukraine. Cela passe d’abord par la résolution des questions humanitaires.

Le message du souverain pontife a été salué par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. «La réaction des chefs religieux du monde à la terreur des missiles russes et à la destruction des produits agricoles ukrainiens est extrêmement importante pour protéger le monde entier, et en particulier les peuples d'Afrique et d'Asie, qui souffrent le plus de la menace de la faim et d'une crise alimentaire», a écrit Volodymyr Zelensky.

An important call by @Pontifex_pt to Moscow to restore the Black Sea Grain Initiative. The reaction of the world's religious leaders to the Russian missile terror and destruction of Ukrainian agricultural products is extremely important to protect the whole world, and especially…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 30, 2023