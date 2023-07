Guerre en Ukraine : Dmitri Medvedev évoque l’utilisation de l’arme nucléaire en cas de succès de la contre-offensive ukrainienne

Alors que l’Ukraine poursuit sa contre-offensive, l’ancien président russe Dmitri Medvedev s’est montré ferme ce dimanche 30 juillet, évoquant l’emploi de l’arme nucléaire en dernier recours.

Une annonce qui laisse présager le pire. En recul face aux troupes ukrainiennes, qui tentent de repousser l’armée russe hors de ses terres, Moscou tenter de riposter par tous les moyens, y compris par des déclarations fortes et menaçantes.

Ce dimanche 30 juillet, l’ancien président et actuel vice-président du conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev s’est exprimé sur le réseau social X (anciennement Twitter), proférant des menaces nucléaires à l’encontre de l’Ukraine et de ses alliés.

By repelling the collective enemy’s counteroffensive, our Armed Forces are defending Russian citizens and our land. It is quite clear to all decent people.





Besides that, they are preventing global conflict.



Just imagine that the NATO-supported ukrobanderovtsy’s offensive turned…

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 30, 2023