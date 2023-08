Etats-Unis : la ville de Phoenix bat un record de chaleur avec plus de 43,3°C pendant 31 jours consécutifs

La ville de Phoenix en Arizona (Etats-Unis) a battu un record de chaleur en juillet, avec des températures supérieures à 43,3°C pendant 31 jours consécutifs. Le précédent record, à 18 jours consécutifs, datait de 1974.

Tout au long du mois de juillet, les habitants de Phoenix ont vécu sous un soleil de plomb. Cette ville américaine de l'Arizona a battu des records de chaleur, avec des pics quotidiens supérieurs à 43,3°C pendant 31 jours consécutifs. Les pluies de mousson ont mis fin à l'épisode ce lundi 31 juillet.

Ce répit reste toutefois modeste et sans doute de courte durée : non seulement les températures maximales n'ont chuté qu'à 42,2°C ce lundi, mais les prévisions font état d'une nouvelle hausse dans les prochains jours. Un expert du service américain de météorologie, Matthew Hirsch, a même déclaré qu'août pourrait être encore plus chaud que juillet.

D'après les informations du Guardian, cette vague de chaleur frappe toute la région du Texas au Nouveau-Mexique, l'Arizona et le désert californien. Mais Phoenix et sa banlieue ont été particulièrement touchés, battant le précédent record établi en 1974, quand des pics de chaleur excédant 43,3°C avaient été enregistrés pendant 18 jours consécutifs.

Plus de 50 millions d'Américains sont actuellement concernés par des alertes canicule et ce temps chaud et sec donne lieu à des incendies. La Californie et le Nevada luttent actuellement contre un feu non maîtrisé, tandis qu'un autre s'est déclaré dans l'Etat de Washington avant de se propager au Canada. La ville d'Osoyoos, en Colombie-Britannique, a dû être évacuée.

Les énergies fossiles pointées du doigt

Les données des hôpitaux de l'Arizona et du Nevada montrent une augmentation des cas de brûlures par contact, ainsi qu'une hausse des décès liés à la chaleur. Dans le comté de Maricopa, qui abrite Phoenix, 25 morts de ce type avaient été enregistrées au 21 juillet et des centaines d'autres font encore l'objet d'une enquête. En 2022, le comté avait signalé 425 décès liés à la chaleur, dont plus de la moitié en juillet.

Dans ce contexte, Joe Biden a annoncé la semaine dernière de nouvelles mesures pour protéger les Américains contre «la menace existentielle du changement climatique» et la chaleur extrême. Parmi elles figurent l'amélioration du stockage et de l'accès à l'eau potable, la plantation d'arbres mais surtout la protection des travailleurs les plus exposés, sur les chantiers ou les exploitations agricoles, par exemple.

Des voix se sont élevées pour reprocher au président américain de ne pas s'être engagé de manière plus profonde dans la lutte contre le réchauffement climatique, notamment en pointant la responsabilité des combustibles fossiles. Lundi 31 juillet, quatre sénateurs démocrates, Bernie Sanders, Ed Markey, Jeff Merkley et Elizabeth Warren, ont écrit au procureur général des Etats-Unis, Merrick Garland, pour l'exhorter à engager des poursuites contre l'industrie des énergies fossiles.

Selon eux, cette dernière «dispose de preuves scientifiques sur les dangers du changement climatique et le rôle que l'incinération des combustibles fossiles joue dans l'augmentation des températures mondiales depuis plus de 50 ans». Malgré cela, elle «choisit de participer à une campagne de désinformation [...] pour obscurcir la science du climat et convaincre le public que les combustibles fossiles ne sont pas le principal moteur du changement climatique.»