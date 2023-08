Inde : 11 éboueuses se cotisent pour acheter un billet de loterie et remportent le jackpot

Après avoir fait pot commun pour s’acheter un billet de loterie en juin dernier, onze éboueuses de Parappanangadi (Inde) ont gagné jeudi 27 juillet un jackpot de 100 millions de roupies, soit 1,4 million d’euros.

Une belle histoire venue d'Inde. En cotisant toutes ensemble pour s’acheter un billet de loterie en juin dernier, onze éboueuses de la ville de Parappanangadi (sud) ont remporté jeudi 27 juillet un jackpot de 100 millions de roupies, soit l’équivalent de 1,4 million d’euros.

Le mois précédent, ces femmes avaient dû faire pot commun pour pouvoir s'offrir le ticket d’une valeur de 250 roupies, soit 2,77 euros. Un coût important pour ces dernières car il représente pour elles une journée de salaire. Certaines ont même dû aider deux de leurs collègues dans l’incapacité de payer leur part.

Et c'est avec beaucoup de surprise et d'émotion qu'elles ont ensuite appris que leur ticket leur avait permis de remporter ce jackpot inespéré, qu’elles ont partagé en onze parts égales comme convenu avant l’achat du billet.

«Je suis encore sous le choc. C'est incroyable. Nous avons dû vérifier auprès de plusieurs personnes pour nous assurer que nous avions gagné et nous n'arrivions toujours pas à y croire. Nous venons tous de familles très pauvres, avec beaucoup de dettes et d'obligations», a réagi l’une des gagnantes, Radha, 49 ans, dont les propos ont été rapportés par le quotidien britannique The Guardian.

ELLES vont continuer leur travail

Malgré ce gros lot, à même de drastiquement changer la vie de chacune des onze éboueuses, ces dernières ont fait part de leur souhait de conserver leur emploi. «Nous avons décidé d'une chose. Nous ne quitterons pas ce travail parce que c'est ce collectif qui nous a apporté la prospérité», a indiqué l'une des gagnantes à la BBC.

Néanmoins, elles vont pouvoir mener à bien des projets personnels qu’elles pensaient inatteignables. Cherumannil Baby, 62 ans, a assuré que l'argent lui permettrait de reconstruire sa maison emportée par les inondations en 2018. Lakshmi, 49 ans, va utiliser son gain pour payer la scolarité de sa fille. Leela, 56 ans, a affirmé qu'elle s’attèlerait à payer une opération chirurgicale pour sa fille.

Mme Sheeja, la présidente du groupe de collecte de déchets où travaillent les onze gagnantes du jackpot a félicité ses employées. «Ce sont des personnes extrêmement travailleuses qui se donnent beaucoup de mal pour joindre les deux bouts. C'est très surprenant, mais je suis très heureuse pour elles», a affirmé la patronne des onze Indiennes gagnantes.