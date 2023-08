JMJ 2023 : tout savoir sur le plus grand rassemblement de jeunes catholiques qui se tient à partir de ce mardi à Lisbonne

La 16e édition des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) s'ouvre ce mardi 1er août à Lisbonne, au Portugal. Alors que le pape François et plus d'un million de jeunes sont attendus sur place, focus sur le plus grand rassemblement catholique mondial.

Ils sont 41.000 Français a y être attendus. Les Journées mondiales de la jeunesse 2023 s'ouvrent ce mardi 1er août et ont lieu jusqu'au dimanche 6 août à Lisbonne et à travers le Portugal, où un million de jeunes vont se rassembler pour célébrer les valeurs de la religion catholique.

Organisées tous les deux à trois ans, les JMJ ont été initiées par le pape Jean-Paul II en 1986. L'objectif étant de réunir des jeunes du mondes entiers autour de rendez-vous festifs, culturels et spirituels à travers des concerts, des temps d'échanges en passant par des débats et des conférences.

Promue par l'Eglise catholique, cette rencontre à grande échelle est toutefois ouverte aux jeunes d'autres confessions.

lisbonne en ébullition

A Lisbonne, ville aussi appelée «cité d'Ulysse», quelque 16.000 membres des forces de l'ordre de la protection civile mais aussi des service d'urgences médicales seront déployés pour l'occasion et plusieurs routes et stations de métro seront fermées. Un défi pour cette capitale de 550.000 habitants qui accueille déjà de nombreux touristes en cette période estivale.

Le programme des JMJ de Lisbonne. ©Site internet Eglise Catholique

Marquée par des temps forts comme la cérémonie d'accueil du pape jeudi et le chemin de croix vendredi soir, la semaine culmine avec une veillée présidée par François samedi soir prochain, puis une grande messe finale dimanche matin après une nuit à la belle étoile.

un programme chargé pour françois

Des pèlerins du monde entier ont fait le déplacement pour aller à la rencontre du souverain pontife, deux mois après son opération à l'abdomen. Pour autant, le programme du Saint-Père s'annonce chargé : entre célébrations et messes, il doit également rencontrer des victimes d'agressions sexuelles commises sur mineurs par des membres du clergé portugais, un sujet délicat pour le Vatican.

Des rencontres qui resteront dans l'ordre du privé et qui prendront lieu après la publication d'un rapport commandé par la conférence des évêques portugais, ayant établi que plus de quatre mille mineurs avaient été victimes de violences sexuelles au sein de l'Eglise depuis 1950.

Les thèmes du réchauffement climatique et de l'usage des réseaux sociaux seront par ailleurs également abordés.