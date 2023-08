Barack Obama se serait engagé à «faire tout ce qui est en son pouvoir» pour la réélection de Joe Biden face à Donald Trump

Dans un peu plus d'un an se tiendra l'élection présidentielle américaine, où le président sortant Joe Biden pourrait retrouver son prédécesseur Donald Trump. Mais le locataire de la Maison Blanche a un allié de poids en la personne de Barack Obama.

Le président sortant peut compter sur un appui de taille. A un peu plus d'un an du scrutin, Joe Biden reste en position de force pour assurer sa réélection, en l'absence de potentiels candidats sérieux. Ceci étant, son prédécesseur Donald Trump pourrait en profiter pour faire office de principal opposant, et rêver à un second mandat.

Face à cette possibilité, Barack Obama, encore très influent chez les Démocrates, aurait d’ores et déjà promis à Joe Biden «qu'il ferait tout ce qu'il pourrait pour aider le président à se faire réélire», à l’occasion d'un dîner organisé fin juin à la Maison Blanche, selon nos confrères du Washington Post.

D'après les témoignages de deux personnes proches du pouvoir américain, la discussion aurait d'ailleurs plutôt porté sur l'influence et la force de Donald Trump chez les Républicains, que sur les capacités de Joe Biden à rassembler.

Barack Obama s'était déjà affiché avec Joe Biden lors de la campagne des élections de mi-mandat en octobre dernier, pour venir supporter les candidats démocrates lors de meetings.