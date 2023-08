États-Unis : Trump plaide non coupable de complot contre les institutions américaines après l'élection de 2020

L'ex-président Donald Trump a plaidé, ce jeudi à Washington, non coupable de complot contre les institutions américaines, deux jours après avoir été inculpé pour ses tentatives d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020.

Une comparution historique. Le milliardaire républicain, grand favori de la droite pour l'élection de 2024, a plaidé non coupable de complot contre les institutions américaines. Il a comparu en personne devant un tribunal fédéral situé non loin du Capitole, que ses partisans avaient envahi le 6 janvier 2021. C'est la troisième fois en quelques mois que l'ancien chef de l'État est inculpé au pénal, mais l'accusation de mise en danger de la démocratie américaine est d'une gravité sans précédent.

L'acte d'accusation de 45 pages publié mardi, qui fait notamment état d'un «projet criminel», reproche à Donald Trump d'avoir sapé les fondements de la démocratie américaine en tentant d'altérer le processus de comptabilisation des suffrages de plus de 150 millions d'Américains, des inculpations inédites et d'autant plus graves qu'il était alors président en exercice.

Les élections 2024 en ligne de mire

Avant son arrivée pour cette comparution pénale historique, le milliardaire républicain a de nouveau accusé son successeur et rival démocrate Joe Biden d'être à l'origine de ces nouvelles poursuites judiciaires pour l'écarter de la course à l'élection présidentielle de 2024.

Malgré les poursuites qui s'accumulent, Donald Trump reste l'immense favori à l'investiture républicaine et creuse même l'écart avec le numéro 2, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui enchaîne les faux pas depuis le début de sa campagne.