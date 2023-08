Il pense pêcher un bar et attrape un grand requin blanc (vidéo)

Un pêcheur de Nouvelle-Ecosse (Canada) dans le bassin des Mines a eu la peur de sa vie lorsqu’il a pêché un grand requin blanc en pleine mer, alors qu'il pensait pêcher un simple bar.

Une peur bleue. Rick Austin, un pêcheur sur la baie de Nouvelle-Ecosse a eu une drôle de surprise lors de sa sortie en mer ce dimanche 30 juillet. Une vidéo prise à l’aide de sa caméra frontale le montre en train de capturer une belle prise, rapportée par l’Indépendant.

Le problème, est qu’il était convaincu d’avoir attrapé un bar rayé : «C'est assez gros. Ouais, c'est assez gros», s’est enthousiasmé Rick Austin. Rapidement, le pêcheur s’est rendu compte qu’il ne tenait pas un petit poisson.

Petit à petit, alors qu’il tirait très fortement sur sa canne à pêche complètement courbée sous le poids de sa prise, il a constaté qu’il s’agissait en réalité... d’un requin. En effet, sur les images de la vidéo, on aperçoit la bête impressionnante nager près du kayak du pêcheur. «Punaise ! Sérieusement cette chose est énorme», a-t-il dit en apercevant l’animal.

Alors que le requin continuait de s’affairer avec l’appât de Rick Austin, ce dernier a finalement coupé sa ligne et libéré l’animal. «Je dois laisser tomber», s’est résigné le pêcheur.

Dans une interview à CTV News, Rick Austin a confirmé que des biologistes de l’Aquarium de la Nouvelle-Angleterre et du département de biologie de l’Université de Guelph lui avaient indiqué qu’il s’agissait bel et bien d’un grand requin blanc. Il mesure environ 2 mètres et pèse une centaine de kilos.