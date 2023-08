Japon : la décision radicale envisagée contre les vols virtuels de cartes bancaires

Le Japon réfléchit à des mesures radicales afin de lutter contre les escroqueries visant les personnes âgées. Les plus de 65 ans pourraient se voir interdire l'usage de leur carte bancaire.

Des mesures drastiques. C'est ce qu'envisage le Japon afin de lutter contre les nombreux vols virtuels de cartes bancaires. D'après South China Morning Post, l'Agence nationale de police a ainsi suggéré d'interdire l'usage des cartes bancaires aux personnes âgées de plus de 65 ans.

Dans ce pays où près d'un tiers de la population a plus de 65 ans, soit le taux le plus élevé au monde, les personnes âgées sont les plus vulnérables face aux tentatives d'escroqueries. Un phénomène qui existe depuis déjà plusieurs années, et qui perdure malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation lancées par le gouvernement.

Selon les chiffres de la police japonaise, ce sont environ 15 milliards de yens, soit environ 100 millions d'euros, qui ont été soutirés depuis le début de l'année 2023.

Des techniques rodées

Cette interdiction concernerait uniquement les personnes âgées de plus de 65 ans qui n'ont pas utilisé leur carte bancaire depuis plus d'un an. Un sujet qui suscite des avis partagés au pays du soleil levant.

Pour Tomoko Oono, une retraitée résidant au nord de Tokyo interrogée par South China Morning Post, «tout ce qui peut être fait doit l'être».

Il faut dire que pour les escrocs, les personnes âgées sont des cibles faciles. Souvent, ils se font passer pour des employés de banque, et indiquent que les comptes bancaires de la personne trompée sont à découvert afin de susciter de la panique et de soutirer l'argent aux victimes.

Autre méthode devenue courante : utiliser l'identité d'un proche de l'individu. L'escroc prévient son interlocuteur qu'il a été victime d'un accident de voiture, et réclame une somme d'argent à verser à l'autre conducteur afin d'éviter l'intervention de la police.