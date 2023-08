Niger : fin de l'opération française d'évacuation, 1.079 personnes rapatriées

Ce jeudi 3 août marque la fin de l'évacuation française au Niger, avec 1.079 personnes françaises et étrangères qui ont été rapatriées.

L'opération d'évacuation du Niger de ressortissants français et étrangers, lancée mardi par le gouvernement français après un coup d'Etat, a pris fin ce jeudi 3 août, a annoncé le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu.

«L'évacuation de nos ressortissants du Niger vient de s'achever», a-t-il dit dans un message posté sur X (ex-Twitter), précisant que 1.079 ressortissants français et étrangers, dont des Européens, «sont désormais en sécurité». Le nombre exact de Français évacués n'est pas communiqué.

