Star d’Instagram, un influenceur allemand détruit une statue estimée à 200.000 euros dans la location d’une célèbre villa en Italie

Ce lundi 31 juillet, un groupe d’une vingtaine de personnes séjournait à la Villa Alceo, en Italie, une résidence historique remplie d’œuvres d’art, lorsqu’ils ont cassé une sculpture réputée d’Enrico Butti.

Un influenceur allemand comptant plus de 1,5 million de followers, Janis Danner, a fait parler de lui... pas forcément en bien. La star d’Instagram avait loué la Villa Alceo, à Viggiù, en Italie, pour y passer quelques jours avec 17 personnes pour fêter l’anniversaire de sa fiancée.

Dans cette demeure remplie de peintures et de sculptures historiques, le jeune homme s’est permis de prendre quelques libertés. Le 31 juillet dernier, il est entré dans la fontaine de la maison et il a voulu embrasser une sculpture d’Enrico Butti. Sauf qu’il l’a faite tomber et la structure s’est détruite lors de l’impact avec le sol.

«Il s'agit d'une tragédie»

L’influenceur a été dénoncé aux autorités, ainsi que cinq de ses amis, par les responsables de la demeure historique pour vandalisme et une enquête a été ouverte. Les dégâts ont été évalués à plus de 200.000 euros. Une vidéo prise par ce qui semble être des caméras de sécurité montre l'incident sur YouTube.

«Pour nous, il s’agit d’une tragédie. Quelque chose du genre ne s’est jamais produit. Ces jeunes que nous avons accueillis sont des vandales, sans respect pour l’art et la culture», a déclaré Bruno Golferini, le propriétaire de la villa. «Il m’a dit que la statue était faite de sable et que si je voulais, il me donnait 200 euros», a rapporté ce dernier au média La Stampa. Problème, il s'agissait d'une œuvre d'art.

«Le fait d'assister à cette scène m'a rappelé les épisodes historiques de pillage des villes antiques, lorsque les barbares dévastaient tout et jetaient par terre les statues des divinités en signe de mépris. Cet acte de vandalisme m'a laissé le même sentiment, également parce que j'ai grandi à Villa Alceo et que cette statue a toujours eu une grande valeur émotionnelle. Pour moi, c'était le symbole de la maison, son protecteur dans un certain sens», a conclu le propriétaire de la villa.