JMJ 2023 : les images impressionnantes des dizaines de confessionnaux installés dans le parc du pardon de Lisbonne

Depuis mardi et jusqu'à ce dimanche 6 août, plus d'un million de jeunes catholiques sont réunis à Lisbonne, au Portugal, pour les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ). Pour l'occasion, 150 confessionnaux ont été mis à disposition des pèlerins et des prêtres. Des images saisissantes.

C'est l'événement à ne pas manquer pour tous les jeunes catholiques du monde entier. Comme c'est le cas depuis leur création en 1985 par le pape Jean-Paul II dans une volonté de rapprocher l'Église et les jeunes, les Journées mondiales de la jeunesse se tiennent tous les deux ou trois ans.

À cause de la pandémie de Covid-19, l'édition lisboète avait été reportée l'an dernier. Cette année, ce sont un million de participants qui étaient attendus avant le début de la semaine dans la capitale du Portugal, soit près du double de l'ensemble des habitants de la ville, qui ne compte qu'environ 510.000 habitants.

Portugal prison builds wooden confessional booths for Pope visit pic.twitter.com/ZfTFLzk9ps — Reuters (@Reuters) July 31, 2023

Parmi les différents équipements mis à disposition des jeunes pèlerins et des prêtres, 150 confessionaux ont été installés dans le parc du pardon, situé dans le quartier de Belém, à Lisbonne, à deux pas du monastère des Hiéronymites.

Réalisés par des détenus, ils permettent aux jeunes pèlerins qui le désirent de recevoir le sacrement de réconciliation. Appelé aussi confession, ce sacre constitue, dans l'Eglise catholique l'un des sept sacrements et a pour objectif que Dieu puisse pardonner les péchés au pénitent.

Dans chaque confessionnal, un prêtre est donc disponible pour accueillir et écouter les jeunes pèlerins et le sacrement de la réconciliation est administré en plusieurs langues. Les confessionnaux, explique Vatican News, ont par ailleurs été fabriqués en matériaux recyclés et donc réutilisables après l'événement. Ils ont été conçus pour permettre l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et leur design s'inspire de l'idée d'une maison ouverte, rappelant certaines maisons typiques de certaines régions du Portugal.

O Papa Francisco confessou esta sexta-feira três jovens, longe dos jornalistas, numa curta deslocação ao local onde estão instalados 150 confessionários, na zona de Belém, em Lisboa. (+) pic.twitter.com/E5T3N3ueHV — Agência Lusa (@Lusa_noticias) August 4, 2023

Le pape François en personne a fait le déplacement pour rencontrer les fidèles. Ce vendredi 4 août, l'agence de presse Lusa, équivalent de l'AFP au Portugal, a indiqué qu'il avait lui-même confessé trois jeunes, loin des journalistes, lors d'un court déplacement dans le parc du pardon.

Le souverain pontife est par ailleurs attendu ce samedi dans le sanctuaire de Fatima, au nord de Lisbonne, haut-lieu du catholicisme portugais et mondial où, selon son programme officiel, il doit effectuer une prière au chapelet auprès de jeunes malades.