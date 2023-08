Canada : deux sexagénaires découvrent à 67 ans qu'ils ont été échangés à la naissance

Il y a plus de 60 ans, deux Canadiens ont été échangés à la naissance. Des tests ADN ont permis de faire cette découverte. Une procédure judiciaire est en cours contre la province du Manitoba.

La vie est remplie de surprises. Deux Canadiens ont découvert qu’ils avaient été échangés à la naissance après avoir effectué des tests ADN, initialement pour en savoir plus sur leurs origines, a-t-on appris grâce au New York Times.

Les deux hommes, âgés de 67 ans, sont nés à quelques heures d'intervalle, à l’hôpital municipal d’Arborg, au Manitoba.

Deux vies totalement différentes

L’histoire commence il y a deux ans lorsque les deux hommes se penchent sur leurs origines : Eddy Ambrose pour appréhender ses racines autochtones, Richard Beauvais pour en savoir plus sur sa famille et d’où il vient.

Les résultats, obtenus via un site spécialisé, ont bouleversé les protagonistes. Richard Beauvais, homme d'affaires, a découvert qu’il était issu d’un mélange d’ascendance ukrainienne, juive ashkénaze et polonaise alors qu’il a été confié à une famille métisse et canadienne française à la naissance.

Jeune, il a vécu une enfance difficile en raison des politiques canadiennes violentes envers la population autochtone. Eddy Ambrose, tapissier à la retraite, a lui grandi dans une famille ukrainienne catholique et aimante.

Une procédure en cours

Après ces résultats surprenants, les deux hommes ont pris contact via le site des tests ADN. Ils ont discuté et en sont venus à la conclusion qu’ils avaient été échangés à la naissance. Eddy Ambrose a lancé une poursuite judiciaire contre la province du Manitoba, demandant une indemnisation. Il a le souhait d'être reconnu comme métis, notamment pour que ses petits-enfants bénéficient des subventions destinées au peuple autochtone.

«Si je pouvais retourner aujourd’hui dans cette chambre d’hôpital et changer, je ne le ferais pas» a, quant à lui, indiqué Richard Beauvais, malgré les difficultés qu'il a rencontrées dans sa vie.