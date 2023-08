JMJ 2023 : pourquoi le sanctuaire de Fatima est-il au coeur de la visite du pape François au Portugal ?

Le pape François poursuit son voyage apostolique au Portugal à l’occasion des Journées mondiales de la jeunesse, le plus grand rendez-vous catholique international. Ce samedi, il est attendu à Fatima, une référence du culte marial.

Il a été accueilli comme une rock-star. À bord de sa «Papamobile», le pape François a fendu la foule massée à Lisbonne ce jeudi, acclamé par 500.000 jeunes catholiques venus du monde entier à l’occasion de la 16e édition des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ).

Le chef spirituel des 1,3 milliard de catholiques est arrivé ce mercredi à Lisbonne pour une visite de cinq jours. Après Rio de Janeiro (2013), Cracovie (2016) et Panama (2019), il s'agit des quatrièmes JMJ, événement mondial créé en 1986 par Jean-Paul II, pour François, dont la santé apparaît de plus en plus fragile.

Ce samedi, le souverain pontife est attendu à Fatima, un haut lieu de pèlerinage pour des millions de catholiques et un passage visiblement apprécié par les papes, qui ont été nombreux à s'y rendre.

un sanctuaire qui s'inscrit dans une histoire prodigieuse

L’incroyable histoire du sanctuaire de Fatima est récente. En 1917, trois jeunes bergers ont été témoins d’apparitions de la vierge Marie dans un lieu-dit de la paroisse de Fatima, situé dans la commune d’Ourém (à environ 12 kilomètres).

La vierge Marie aurait confié trois secrets aux jeunes bergers : le premier était une vision de l’enfer, le deuxième était une demande de consacrer la Russie à son cœur immaculé et le troisième représentait une scène apocalyptique décrivant notamment le pape dans une ville en ruines. Ces «trois secrets de Fatima» peuvent expliquer ce puissant lien entre le sanctuaire et les différents papes et en particulier Jean-Paul II.

Le phénomène des apparitions a été reconnu par un évêque en 1930, mais dans les années 1980, Fatima a obtenu une renommée mondiale avec la venue de Jean-Paul II, très populaire et véritable dévot de Notre-Dame de Fatima, qu'il était venu remercier après avoir survécu à une tentative d'assassinat en 1981, qui peut être interprétée comme le troisième secret.

La vierge Marie serait apparue un 13 mai. D’importantes célébrations s’y déroulent alors chaque année à cette période mais également chaque 12 et 13 du mois, synonymes de ses multiples apparitions en 1917.

une prière du chapelet avec FRANçois

Ce lieu symbolique et spirituel est au cœur de la visite du pape François au Portugal. Il est attendu un peu avant 9h au Stade de Fatima. À 9h30, une prière du Chapelet avec les Jeunes Malades dans la Chapelle des apparitions du Sanctuaire de Notre-Dame de Fatima sera respectée.

En fin de matinée, le souverain pontife reviendra à Lisbonne où en fin de journée il rencontrera des membres de la Compagnie de Jésus au Collège Sao Joao de Brito. Dans la soirée, il se rendra au Parc Tejo pour une veillée avec des jeunes.

Environ un million de fidèles pourraient participer à la messe finale que le pape dira ce dimanche dans le même parc situé en proche banlieue de Lisbonne.