Sénégal : l'avocat français Juan Branco aurait été arrêté, selon les autorités

Juan Branco, l'avocat français controversé, a été arrêté par les autorités sénégalaises ce samedi 5 août. Il avait annoncé le dépôt d'une plainte en France et une saisine de la Cour pénale internationale contre le président Macky Sall pour «crimes contre l'humanité».

L'avocat français Juan Branco, recherché par le Sénégal pour d'éventuels liens avec les troubles récents dans ce pays, a été arrêté après une traque de plusieurs jours, ont indiqué samedi plusieurs responsables policiers sénégalais.

Ces responsables, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat en l'absence de communication officielle sur un sujet transnational, n'ont pas fourni de précisions sur les circonstances de l'arrestation. Des médias sénégalais ont évoqué une arrestation entre Sénégal et Mauritanie, alors que Me Branco cherchait selon eux à quitter discrètement le pays.

Me Branco s'est fait un nom au Sénégal en prenant part à la défense d'Ousmane Sonko, opposant engagé depuis 2021 dans un bras de fer avec le pouvoir et la justice. La confrontation a donné lieu depuis plus de deux ans à plusieurs épisodes de violences meurtrières. L'avocat a suscité beaucoup d'attention en annonçant le dépôt d'une plainte en France et une saisine de la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye contre le président Macky Sall pour «crimes contre l'humanité» en juin, alors que le pays venait de connaître ses pires troubles depuis des années.

Le parquet sénégalais a annoncé, le 14 juillet dernier, avoir ouvert une enquête judiciaire et requis un mandat d'arrêt contre lui en s'appuyant sur ses écrits et ses propos.