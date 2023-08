Canal de Suez : un membre d’équipage d’un remorqueur porté disparu après une collision avec un pétrolier

Les autorités du passage maritime ont indiqué qu'un remorqueur du canal de Suez a coulé, après une collision avec un pétrolier battant pavillon Hongkongais.

Un remorqueur du canal de Suez a coulé et un membre d'équipage a disparu après une collision avec un pétrolier battant pavillon Hongkongais, a indiqué ce dimanche 6 août l'Autorité du canal de Suez (SCA).

Le trafic en direction du nord a été brièvement interrompu mais les navires dans le sens inverse n'ont pas été affectés, selon l'Autorité de cette voie commerciale cruciale située dans l'est de l'Egypte, par laquelle transite 10% du commerce maritime mondial.

L'ÉPAVE A ÉTÉ RETROUVÉE

Une équipe de sauvetage a localisé l'épave après l'accident de samedi et la voie navigable était en cours de dégagement. L'équipe a sauvé six des sept membres d'équipage du remorqueur coulé et une recherche était en cours pour le membre d'équipage manquant, selon la SCA.

Le pétrolier de 230 mètres impliqué dans la collision, le transporteur de GPL Chinagas Legend, se dirigeait de Singapour vers les Etats-Unis, avec 52.000 tonnes de gaz de pétrole liquéfié.

De brèves perturbations causées par des navires en panne ou s'échouant sont courantes dans la voie navigable.

UN CAS SIMILAIRE EN 2021

L'Ever Given, un porte-conteneurs géant dont la proue s'était encastrée, en mars 2021, dans la rive est du canal, avait bloqué pendant plusieurs jours la voie de circulation entre l'Europe et l'Asie. La perturbation a coûté des milliards de dollars en retards de livraison, l'Egypte perdant entre 12 et 15 millions de dollars par jour en cas de fermeture.

Le canal de Suez a rapporté à l'Egypte, en proie à une grave crise économique, environ 8,6 milliards d'euros sur l'année fiscale 2022-2023, un nouveau record.