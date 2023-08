États-Unis : après avoir provoqué un attroupement à New York, un célèbre influenceur poursuivi pour rébellion

Kai Cenat, créateur de contenus sur YouTube et Twitch, a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation, dont rébellion, après avoir organisé un rassemblement illégal qui a dégénéré dans les rues de Manhattan ce vendredi 4 juillet.

Un rassemblement illégal qui a très mal tourné. Ce samedi 5 juillet, le streameur et influenceur Kai Cenat, qui compte plusieurs millions d'abonnés sur YouTube et Twitch, a été inculpé de rébellion et d'autres chefs, après avoir provoqué, la veille, un attroupement à Manhattan qui a dégénéré en violences, a annoncé la police new-yorkaise.

La police new-yorkaise débordée par l'attroupement

Ce vendredi 4 juillet, le créateur de contenus de 21 ans a provoqué un rassemblement important dans les rues de Manhattan, avec près de 5.000 jeunes individus, leur promettant de nombreux cadeaux dont des PlayStation 5. Un attroupement de masse, grandement encadré par la police new-yorkaise, puisqu’environ un millier d’agents ont été déployés.

Malheureusement pour les autorités locales, l’événement a rapidement dégénéré. Certains jeunes ont commencé à jeter des objets provenant d'un chantier proche vers d'autres participants ou sur la police, tandis que d’autres ont bloqué et grimpé sur plusieurs véhicules, selon les images des chaînes de télévision américaine.

KAI CENAT vient d’être arrêté après avoir organisé un géant giveaway de PS5 gratuite en plein New-York !





Le meet-up a tourné aux chaos, émeutes, bagarres et affrontements avec la police.





Le streamer, actuellement en garde à vue, fait face à plusieurs chefs d’inculpation. pic.twitter.com/6DS5PD7htu — FRENCHRAPUS (@FrenchRapUS) August 5, 2023

Kai Cenat inculpé de trois chefs d'accusation

«J'ai personnellement vu des jeunes gens marcher en saignant de la tête et du visage, j'ai vu des jeunes pris de crises de panique, d'angoisse et d'asthme (...) C'était hors de contrôle», a déclaré le chef de la police de New York (NYPD) Jeffrey Maddrey, lors d'un très bref point de presse, ajoutant qu’«il a fallu un moment pour reprendre le contrôle».

Kai Cenat a été inculpé de rébellion, d’incitation à l’insurrection et de rassemblement illégal, a indiqué la police de New-York, alors que quatre personnes supplémentaires ont été inculpées.