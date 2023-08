«J'éprouve une grande douleur pour la chère Ukraine, qui continue de beaucoup souffrir», confie le pape François

Le pape François a rendu hommage à l'Ukraine ce dimanche 6 août, alors qu'il présidait la messe devant 1,5 million de pèlerins, au dernier jour des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) organisées cette année au Portugal.

«J'éprouve une grande douleur pour la chère Ukraine, qui continue de beaucoup souffrir», a confié le souverain pontife, qui a expliqué «prier pour ceux qui n'ont pas pu venir en raison des conflits et des guerres».

Dimanche 30 juillet, le pape François avait déjà lancé un appel à la Russie à revenir sur l'accord des exportations de céréales ukrainiennes.

«Ne cessons pas de prier pour l'Ukraine martyrisée où la guerre détruit tout, même le blé, et cela représente une grave offense à Dieu, car le blé est son don pour nourrir l'humanité et le cri de millions de frères et sœurs affamés monte jusqu’au ciel», avait-il dit.