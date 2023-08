Royaume-Uni : une cinquantaine d'athlètes atteints de diarrhée après un triathlon

Au moins 57 personnes sont tombées malades après avoir pris part à une épreuve de triathlon de Sunderland, au Royaume-Uni. Les eaux de la plage de Roker Beach seraient à l'origine de vomissements et de diarrhées chez plus d'une cinquantaine de participants.

Des eaux usées à l’origine d’une épidémie chez des triathlètes au Royaume-Uni ? Plus d’une cinquantaine de personnes ont été atteintes de diarrhée et de vomissements après avoir pris part à une épreuve des championnats du monde de triathlon, à Sunderland, le samedi 29 et dimanche 30 juillet.

Une zone potentiellement touchée par les eaux usées

Près de 2.000 sportifs ont participé à cet événement sportif, passant notamment par les eaux de la plage de Roker Beach. Une épreuve de natation qui s'est déroulée sur une partie du littoral au centre d'une bataille de longue haleine sur les rejets d'eaux usées, entre les militants et le gouvernement, à propos de défaillances de réglementation.

Un échantillon récolté le 26 juillet dernier par l’Agence britannique de l’environnement a démontré que le taux de présence de colonies de la bactérie E.coli était 39 fois supérieur à celui recueilli quelques semaines auparavant. Cette bactérie, présente naturellement chez l’être humain, peut être à l’origine de maux gastriques, avec des vomissements et une diarrhée, parfois sanglante.

Les athlètes malades et en colère

Pour se défendre, la Fédération britannique de triathlon a indiqué que les résultats n’ont été connus qu’à l’issue de l’événement et que les échantillons auraient été pris hors de la zone de passage des athlètes. L’instance a également ajouté que les tests qu’elle a elle-même réalisés se seraient montrés conformes aux normes requises.

Du côté des athlètes, on ne décolère pas. D’après les témoignages recueillis par le Guardian, nombre d'entre eux ne comprennent pas comment l’événement a pu être maintenu. «Je me sens plutôt mal depuis la course, mais je suppose que c'est ce qui arrive quand on nage dans la merde. La natation aurait dû être annulée», explique sur Instagram le triathlète australien Jacob Birthwhistle.

Alors que l’entreprise Northumbrian Water a indiqué qu’elle n’était pas responsable des infections et qu’elle n’avait pas rejeté d’eaux usées pouvant affecter la qualité de l’eau de Roker Beach depuis octobre 2021, l’agence britannique de la sécurité sanitaire, l'UKHSA, a annoncé qu’elle effectuerait des prélèvements chez les personnes malades afin de déterminer les causes de la maladie.