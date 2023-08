Plus d'un tiers des Britanniques ne savent pas que les femmes transgenres sont biologiquement des hommes, selon un sondage

Plus d'un tiers des Britanniques ne savent pas que les femmes transgenres sont nées hommes et sont biologiquement des hommes, révèle un sondage publié ce lundi 7 août et relayé dans la presse outre-Manche.

Une étude qui démontre une certaine méconnaissance. Selon un sondage réalisé par le groupe d’analyse politique Murray Blackburn Mackenzie (MBM), près de 35% des Britanniques ne savent pas que les femmes transgenres sont nées hommes et sont biologiquement des hommes.

Cette étude, relayée ce lundi 7 août par le journal The Daily Mail, indique également qu’il existe une grande confusion quant à la définition du terme «femme trans», avec 40% des sondés incapables de le définir correctement.

Généralement, la définition retenue est celle qui veut que les personnes transgenres considèrent être nées dans un mauvais corps, avec une identité de genre ne correspondant pas à leur sexe biologique. Certaines décident alors d’en changer.

D’après les données récoltées, certaines catégories d’âge ont une meilleure connaissance du terme «femme trans» ou «femme transgenre». Les 18-24 ans sont ceux qui le comprennent le mieux, tandis que les 25-34 ans ont montré plus de difficultés, avec seulement 55% des individus capables de définir une femme trans comme quelqu’un étant biologiquement un homme à la naissance.

