Aux Etats-Unis, un chien a été abandonné à l'aéroport international de Pittsburgh, ce vendredi 4 août. Sa propriétaire s'était vu refuser l'embarquement à bord de son vol avec son animal.

Un acte de cruauté animale qui atteint son pic durant l'été. Ce vendredi 4 août, une femme a abandonné son chien à l’aéroport de Pittsburgh (Etats-Unis) après avoir appris qu’elle ne pourrait pas voyager avec à bord de son avion.

Don’t leave your pets behind!





This morning at approximately 5:30 a.m., ACPD officers working at Pittsburgh International Airport were called to assist with a dog that was found unattended in a stroller on airport property. pic.twitter.com/eTzN8fdQWN

— Allegheny County PD (@AlleghenyCoPD) August 4, 2023