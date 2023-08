Turquie : les images impressionnantes de l’explosion d’un entrepôt céréalier (vidéo)

Un entrepôt céréalier a explosé dans la zone portuaire de Derince, à l'ouest de la Turquie, lundi 7 août, faisant plusieurs blessés.

Des images saisissantes. Plusieurs silos à grains ont explosé au port de Derince, en Turquie, lundi 7 août. Plusieurs blessés ont été transportés à l'hôpital, d'après la chaîne d'information Al Jazeera.

La scène s'est déroulée aux alentours de 14h40, heure locale, non loin des silos de l'Office turc des céréales dont treize réservoirs à céréales se sont effondrés à la suite de l'explosion.

Video of the explosion at a Port in Derince, Turkey. pic.twitter.com/NbMeOvJvz2

— War Monitor (@WarMonitors) August 7, 2023