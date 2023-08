Voici les cinq races de chats les plus rares au monde

Chaque année, la journée internationale des chats a lieu le 8 août. À cette occasion, voici les cinq chats les plus rares dans le monde.

On adore tous les chats. La journée mondiale des chats sert à informer et à sensibiliser autour de ces félins et de découvrir de nouvelles façons de les aider et de les protéger. Dans le monde, la population féline compte environ 600 millions de chats, dont 15 millions en France. Parmi les races de chats les plus rares, nous en avons sélectionné cinq.

LE KHAO MANEE

(Lindatse/Pixabay)

Originaire de Thaïlande, le khao manee est une race de chat très rare. En 1999, les Américains ont été les premiers à connaître ce chat d’une blancheur au poil brillant, lorsque l’éleveuse Colleen Freymuth l’a importé en Californie. Plutôt extraverti et proche de son maître, le khao manee a de quoi séduire les Américains avec ses jolis yeux (jaunes, bleus ou même vairons).

LE KURILIAN BOBTAIL (le chat pompom)

(Lindarczyk/Pixabay)

Né sur les îles Kouriles, situées entre la Russie et le Japon, le kurilian bobtail (chat pompom) a été ramené en Russie continentale au milieu du XXe siècle par des militaires et des scientifiques. Redoutable chasseur de souris, il est doux et facile à vivre avec les humains. Bien que sa race soit reconnue par le LOOF (Livre Officiel des Origines Félines), une seule naissance a été enregistrée en 2008, pour la version poil court, et dix-neuf à poil long en 2015.

LE NAPOLÉON

(Yamabon/Pixabay)

Créé aux Etats-Unis, le napoléon est croisement entre un persan et un munchkin. Il n’a pas la face plate et écrasée ; c'est ce détail qui met en valeur ses grands yeux. De taille moyenne, robuste et tout rond au niveau de la tête, le napoléon allie la douceur du persan à la curiosité du munchkin. Il a été appelé ainsi en raison de sa petite taille et non pas de son esprit conquérant.

LE TOYGER (TIGRE)

(Adobe)

Malgré son apparence, ce tigre de salon a un tempérament de chat de maison, certes actif (il est musclé et puissant) mais très affectueux et aime jouer avec son maître. En France, le toyger a été reconnu par le LOOF le 1er janvier 2016.

LE LYKOI CAT (LOUP-GAROU)

(Adobe)

C’est le résultat d’une mutation naturelle chez des chats de gouttière noirs. Créée officiellement en 2011, la race des lykoi ne compte qu’une cinquantaine de représentants dans le monde, dont cinq en France. Surnommé le chat loup-garou, le lykoi cat (lycos signifie loup en grec) n’est issu d’aucune manipulation génétique. D’une couleur uniformément grise, le lykoi est un petit chat timide et très méfiant.