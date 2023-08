Etats-Unis : comparé à Pablo Escobar, le chef du cartel colombien «Clan del Golfo» condamné à 45 ans de prison

Capturé en octobre 2021 en Colombie puis extradé vers les Etats-Unis en mai 2022, Dairo Antonio Usuga dit «Otoniel», le chef du gang colombien «Clan del Golfo», a écopé ce mardi 8 août à New York d’une peine de quarante-cinq ans de prison pour trafic de drogue.

Une peine exemplaire pour celui qui est présenté comme «le terroriste le plus dangereux de Colombie de ce siècle». Capturé le 23 octobre 2021 en Colombie puis extradé vers les Etats-Unis le 4 mai 2022, Dairo Antonio Usuga dit «Otoniel», le chef du cartel colombien «Clan del Golfo», a écopé ce mardi devant le tribunal fédéral de New York d’une peine de quarante-cinq ans de prison pour trafic de drogue.

«Cette sentence envoie le message clair que le ministère de la Justice trouvera et fera rendre des comptes aux chefs d'organisations meurtrières de trafic de drogue qui portent atteinte au peuple américain, où qu'ils soient et quel que soit le temps que cela prenne», a indiqué le ministre américain de la Justice, Merrick Garland, dans un communiqué.

à la tête d’un réseau international

En janvier dernier, «Otoniel» a plaidé coupable de trafic international de cocaïne, confirmant avoir fait entrer plus de 96 tonnes de cocaïne aux Etats-Unis via l'Amérique centrale et le Mexique. Il a aussi concédé que dans le cadre du «travail militaire, des meurtres ont été commis» par son organisation, qui a totalisé jusqu’à 6.000 hommes sous son commandement.

Le trafiquant de 51 ans encourait une peine allant de vingt ans de prison à la perpétuité. Il a initialement été condamné à quarante-cinq ans de prison pour chacun des chefs d’accusation mais il ne purgera «qu’une» fois quarante-cinq ans d’emprisonnement en raison de la confusion des peines. En janvier 2023, il avait aussi accepté un jugement de confiscation de 216 millions de dollars, soit 196,7 millions d’euros.

Lors du jugement, le procureur Francisco Navarro a affirmé que le cinquantenaire était assurément «le terroriste le plus dangereux de Colombie de ce siècle», à égalité avec l’emblématique Pablo Escobar. La juge Dora Irizarry, du tribunal fédéral de Brooklyn à New York, a estimé que ce dossier était «sans aucun doute l'une des plus graves affaires de trafic de drogue» jamais présentées à cette juridiction.

Le président colombien se félicite du jugement

Le président de la Colombie Iván Duque s’est félicité de la nouvelle, lui qui a été à l’origine de l’arrestation du criminel puis de son extradition vers les Etats-Unis.

Alias "Otoniel", el criminal comparable con el narcotraficante Pablo Escobar, abusador de niños, niñas y adolescentes, asesino de policías y de líderes sociales, capturado durante nuestro gobierno, fue condenado a 45 años de prisión por una Corte Federal del Distrito Este de… pic.twitter.com/lHJTXIDXeS — Iván Duque (@IvanDuque) August 8, 2023

«Pendant la campagne électorale, nous avons promis de capturer ce criminel, et nous l'avons fait. Cette phrase justifie une partie de la douleur que ce bandit a causé dans notre pays (…) Ma gratitude va toujours aux forces militaires, à la police et au bureau du procureur qui ont travaillé de manière articulée pour porter ce coup à l'un des plus grands générateurs de violence en Colombie», a indiqué le président colombien sur Twitter.

La défense, qui a initialement demandé une peine maximale de vingt-cinq ans d’emprisonnement, n’a pas encore communiqué sur un éventuel appel de la décision, qui devra intervenir dans les deux prochaines semaines au plus tard.