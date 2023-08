Japon : les images impressionnantes du typhon qui traverse le Sud du pays (vidéo)

A l’approche du typhon Khanun des côtes japonaises et coréennes, les compagnies aériennes ont annulé plusieurs centaines de vols. Les images des intempéries qui frappent ces deux pays sont très impressionnantes.

Des vents violents accompagnés de trombes d’eau. Voilà ce que montrent les images provenant du Japon, actuellement en proie au typhon Khanun. Même si le phénomène a été rétrogradé au rang de tempête ce mercredi 9 août, il n'en reste pas moins très violent.

#Severe #Tropical #Storm #Khanun is taking southwestern #Japan's #Kagoshima Prefecture into its storm zone. Separately, Tropical Storm #Lan is expected to approach Japan's #Ogasawara Islands in the Pacific from Thursday through Saturday.https://t.co/gnsN1GMyQN pic.twitter.com/qlSXg35vhr

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) August 9, 2023