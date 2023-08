JMJ 2023 : une jeune malvoyante raconte son «miracle» après avoir subitement recouvré la vue

Une jeune espagnole de 16 ans, qui souffrait d’une maladie oculaire incurable d’après ses médecins, aurait recouvré la vue durant une messe qui se déroulait à Fatima au Portugal, dans le cadre des Journées mondiales de la jeunesse.

Un «miracle» se serait-il produit durant les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) ? Clôturées ce dimanche 6 août en présence du pape François, les JMJ auraient permis à une jeune fille de recouvrer la vue.

Jimena, Espagnole âgée de 16 ans, s'était rendue à Fatima, au Portugal, accompagnée de sa famille pour assister aux JMJ, a rapporté le Figaro. La jeune fille souffrait d’un problème oculaire jugé incurable par les soignants. Elle aurait été guérie subitement après une messe des JMJ.

C’est à la suite d’une «neuvaine», prière récitée chaque soir durant neuf jours par sa famille et son groupe de l’Opus Dei, que Jimena aurait été guérie. «Après avoir reçu la communion, je suis retournée à mon banc, j’ai commencé à pleurer parce que c’était le dernier jour de la neuvaine et je voulais guérir. J’ai dit à Dieu “s’il vous plaît” ! Et quand j’ai ouvert les yeux, je voyais parfaitement» a confié la jeune fille dans un message vocal.

Aucun traitement efficace

Jimena souffrait depuis deux ans et demi d’un problème de type musculaire au niveau de l’oeil, appelé «spasme d’accommodation». Elle était devenue malvoyante du fait de la sévérité de sa maladie. Elle se préparait même à marcher à l'aide d'une canne et d'un chien guide dès la rentrée prochaine.

Elle avait suivi différents traitements, dont un très pointu au Japon, en vain. Ainsi, elle et sa famille avaient décidé de s’en remettre à la religion. Le 28 juillet dernier, ils sont donc partis en direction du Portugal, afin de prier ensemble pour la guérison de Jimena.

Son père était présent au moment de sa guérison et n’a pu que constater l’incroyable : «Elle a ouvert les yeux, et a commencé à tout voir. […] On ne s’est pratiquement pas parlé, elle pleurait, elle nous a juste dit “je vois, je vois”. C’est une joie incroyable» a-t-il confié à la presse espagnole.

Si les médecins n’ont pas encore étudié le cas de la jeune fille, l’Église catholique exige une enquête qui pourrait durer de cinq à quinze ans afin de confirmer l’aspect miraculeux d’une guérison.