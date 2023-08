Mission Galactic 02 : tout savoir sur le deuxième vol commercial opéré par Virgin Galactic ce jeudi

Après un premier vol commercial le 29 juin dernier, l’entreprise Virgin Galactic du milliardaire Richard Branson va faire décoller un second vaisseau lors de la mission Galactic 02 ce jeudi à 9h (heure locale, 17h heure française) depuis le Nouveau-Mexique (Etats-Unis) avec à son bord deux passagers tirés au sort.

Une mère et sa fille vont prendre part à l’expédition, ce qui représente une première mondiale. Forte d’un premier vol commercial réalisé le 29 juin dernier, l’entreprise Virgin Galactic du milliardaire Richard Branson va faire décoller un second vaisseau dans l’espace ce jeudi lors de la mission baptisée Galactic 02.

Comment se déroule ce vol de Virgin galactic ?

Le vol, dont le décollage est prévu ce jeudi à 9h (heure locale et 17h en France) au Nouveau-Mexique (Etats-Unis), sera entièrement retransmis en direct sur la page internet virgingalactic.com.

Be a part of history TOMORROW as we launch the inspiring crew of #Galactic02 to space! Watch the livestream at 9:00 am MDT | 11:00 am EDT and sign up so you don't miss it: https://t.co/5UalYTpiHL pic.twitter.com/LmM7o9sTxM — Virgin Galactic (@virgingalactic) August 9, 2023

Partant d’une piste classique, un énorme avion va décoller avant de larguer le vaisseau, ressemblant à un gros jet privé, à près de 15km d’altitude. Ce dernier va ainsi mettre en route son moteur et pousser à la verticale afin de dépasser les 80km d’altitude, soit la limite de l’espace selon l’armée américaine, avant de redescendre en planant.

Come along with pilot CJ Sturckow as he shows us how Virgin Galactic's Mission Control operates during spaceflight. As Commander of VSS Unity for Thursday's #Galactic02 mission, CJ will guide our crew to space with the help of our teams located on the ground at Spaceport America… pic.twitter.com/gqTLLY9ah6 — Virgin Galactic (@virgingalactic) August 8, 2023

A ce jour, moins de 700 personnes se sont rendues dans l’espace selon Virgin Galactic, qui promet d’opérer un vol commercial tous les mois. Près de 800 clients ont pourtant déjà acheté leur billet pour l’espace, avec des prix d'abord compris entre 200.000 et 250.000 dollars par passager (soit entre 182.120 et 227.650 euros), avant de grimper à 450.000 dollars (soit 409.770 euros).

Deux personnes tirées au sort pour ce voyage

Pour ce voyage, deux personnes ont été tirées au sort : Keisha Schahaff, 46 ans, et sa fille Anastatia Mayers, 18 ans. Originaires d'Antigua-et-Barbuda, les deux femmes seront les premières personnes issues des îles Caraïbes à flotter en apesanteur. «Petite, j'ai toujours été fascinée par l'espace. C'est une opportunité géniale pour moi de me sentir en vie», a commenté la mère de famille après l’annonce.

Anastatia Mayers is set to become the second youngest person to travel to space aboard @VirginGalactic’s upcoming #Galactic02 mission. Anastatia and her mother won the seats in an historic draw which raised $1.7 million for non-profit @SpaceHumanity. https://t.co/ivsSB267GG pic.twitter.com/Ck0xxoBUR8 — Richard Branson (@richardbranson) August 1, 2023

Keisha Schahaff a remporté ce prix en participant à une levée de fonds organisée par Virgin Galactic, dont le montant minimum était fixé à 10 dollars, soit un peu plus de 9 euros. Le milliardaire Richard Brenson était venu en personne annoncer la nouvelle à la quarantenaire dans son domicile, avant de lui remettre sa combinaison d’astronaute.

Un troisième passager âgé de 80 ans, John Goodwin, a lui payé sa place pour l’expédition et deviendra ainsi le deuxième homme le plus vieux à aller dans l’espace, le record étant détenu par William Shatner (90 ans). L’octogénaire, qui a participé aux Jeux Olympiques 1972, sera aussi la deuxième personne atteinte de la maladie de Parkinson à voyager dans l’espace.

Pour les accompagner lors de ce vol d’une durée d’une heure et demie, une employée de Virgin Galactic dénommée Beth Moses et deux pilotes seront aussi du voyage.