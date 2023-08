Un crâne vieux de 300.000 ans découvert en Chine pourrait appartenir à une nouvelle branche de l'arbre généalogique humain

Un crâne vieux de 300.000 ans a été découvert en Chine, et pourrait signer l'apparition d'une branche encore inconnue de l'arbre généalogique humain, a récemment annoncé le Journal of Human Evolution.

Une découverte qui pourrait être déterminante pour l'histoire de l'Humanité. Un crâne vieux de 300.000 ans a été retrouvé à Hualongdong en Chine par une équipe de scientifiques. Cette information présente dans une étude à paraître dans le Journal of Human Evolution pour septembre 2023 crée un engouement et un questionnement de la communauté scientifique.

Baptisé HDL 6, ce crane humanoïde découvert en 2019 dans l'est du pays, a pu être examiné et étudié par un consortium de chercheurs. En résulteque le crâne, marqué par l'absence de menton, présente des similitudes avec celui de l'Homo sapiens, mais aussi d'autres caractéristiques plus anciennes à celle de l'humain dit contemporain, souligne Futura Sciences dans son analyse.

Le crâne d'un enfant

Selon le rapport, le crâne aurait été celui d'un enfant âgé de 12 ou 13 ans. Les scientifiques ont constaté une anomalie concernant un os de la mâchoire, la mandibule, dont la taille a été jugée «archaïque» par le consortium.

N'arrivant pas à comprendre de manière rationnelle l'âge de l'ossement retrouvé, et sa famille généalogique, la théorie des signataires de l'étude résulte dans le fait que ce crâne aurait appartenu à un individu vivant en Chine à l'époque du Pléistocène moyen (-774.000 et −129.000 avant notre ère), appartenant à une sous-espèce du genre Homo, ont décrypté nos confrères de Futura Sciences.