Coup d'Etat au Niger : quels sont les 15 pays membres de la CEDEAO ?

La communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest a été créée par les chefs d’État et gouvernement de quinze pays d’Afrique de l’Ouest, le 28 mai 1975 à Lagos, au Nigéria. Voici les pays qui composent cette organisation.

La communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) est composée de quinze pays situés dans la région de l’Afrique occidentale. Ces pays ont des intérêts économiques communs.

Dans les principes fondamentaux de la CEDEAO, on peut retrouver la mention suivante : les pays membres doivent être solidaires concernant le maintien de la paix et doivent veiller à la stabilité régionale par la promotion et le renforcement des relations de bon voisinage.

Les pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont les suivants : Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo.

Ces quinze pays doivent aussi veiller à la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples, conformément aux dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.