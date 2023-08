Incendies à Hawaï : le bilan provisoire grimpe à 93 morts et «va continuer à monter» selon le gouverneur de l'Etat

Selon le dernier bilan provisoire communiqué ce samedi 12 août par le gouverneur de l’État John Green, au moins 93 personnes ont péri dans les incendies qui ont ravagé l'île de Maui, à Hawaï (Etats-Unis), depuis le début de semaine.

Hawaï fait face à la pire catastrophe naturelle de son histoire. D’après le dernier bilan provisoire relayé ce samedi par le gouverneur de l’État John Green, au moins 93 personnes ont péri dans les incendies qui ont ravagé l'île de Maui, à Hawaï (Etats-Unis), depuis le début de semaine.

«Cela va continuer à monter. Nous voulons que les gens se préparent à cela», a averti le gouverneur ce samedi. Il a également annoncé deux jours plus tôt que les incendies ont privé «des milliers» de personnes de leur domicile.

Des incendies importants, aggravés par des vents violents allant jusqu’à 130km/h, ont détruit la commune de Lahaina. Les sauveteurs ont multiplié les opérations de recherches et de secours dans tout l’archipel ces derniers jours.

Le réseau hospitalier de l’île est saturé par des patients souffrant de brûlures ou ayant inhalé de la fumée. Le numéro d’urgence, le 911, est tombé en panne dans certaines zones très fortement touchées.

Plus de 2.200 bâtiments détruits dans les incendies

D’après l’agence fédérale chargée de la réponse aux catastrophes naturelles (Fema), 2.207 bâtiments, majoritairement résidentiels, ont été détruits ou endommagés par l’incendie. Concernant la ville de Lahaina, particulièrement ravagée par les flamme, le coût de reconstruction estimé de la commune est de 5,52 milliards de dollars, soit 5,03 milliards d’euros.

Hawaï : Images montrant les conséquences des récents incendies



Quel type de "feux de forêt" peut laisser les arbres intacts, mais désintégrer les maisons sans laisser de trace ? pic.twitter.com/AERgaPTZH4 — Réalité Actuelle (@ReaActuelle) August 12, 2023

L’un des responsables de la Fema, Jeremy Greenberg, a indiqué pour MSNBC que le feu a été «incroyablement dévastateur», tout en précisant comment il a pu se répandre aussi rapidement. «Ces types d'incendies peuvent se propager sur une distance équivalente à un terrain de football américain en 20 secondes ou moins», a analysé ce dernier sur la chaîne de télévision américaine.

«C’EST COMME UNE APOCALYPSE»

L’état d’urgence a été décrété et des habitants et touristes ont été évacués. «Notre guide touristique ne savait pas quoi faire. Nous étions en train de nous approcher des grosses fumées noires, puis nous avons reçu une alerte nous demandant d’évacuer», ont expliqué des touristes.

«En allant à l’aéroport nous avons observé plusieurs camions de pompiers qui roulaient dans la direction opposée, et nous avons vu des traces de feu de broussailles», ont ajouté d’autres passants.

«J’habite à Lahaina depuis dix-huit ans, et nous venons de vivre la pire catastrophe que j’ai jamais vue. Tout Lahaina est réduit en cendres, c’est comme une apocalypse», a confié un habitant.

Une enquête ouverte

Les incendies constituent la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l'histoire de l'archipel, depuis qu'il a officiellement rejoint les États-Unis en 1960. Selon les premiers éléments de l'enquête, les sirènes d'alerte utilisées pour avertir les habitants d'une menace imminente n'ont pas fonctionné.

Ainsi, l'ampleur de la catastrophe a soulevé des questions sur l'inefficacité des systèmes d'alerte, qui ont empêché la ville côtière de Lahaina, d'être évacuée à temps, piégeant de nombreux habitants.

De plus, une touriste française a souligné le manque de cohésion des secours à RTL France : «On se sent totalement abandonné, un peu seul au monde [...] ce n'est pas possible qu'il y ait une telle désorganisation».