Guerre en Ukraine : les Russes attirés par les prix de l'immobilier dans la ville de Marioupol détruite par les bombes

Il y a près d'un an, la ville ukrainienne de Marioupol a été en grande partie détruite et capturée par les forces russes. Elle est aujourd'hui présentée comme une vitrine du pouvoir de Moscou, et certains Russes espèrent même y investir dans l'immobilier.

Investir dans l'immobilier en temps de guerre, un choix judicieux ? La ville de Marioupol, annexée par la Russie et terrain de nombreux combats sanglants, est devenue une vitrine pour Vladimir Poutine qui souhaite la réhabiliter pour attirer de nouveaux habitants. Certains réfléchissent à s'installer dans la ville.

Si 90% des bâtiments de la ville ont été endommagés ou détruits par les bombardements russes au cours d'un siège de deux mois, que des milliers de civils ont été tués et qu'environ 350.000 personnes ont fui, la localité est en reconstruction.

«J'ai trouvé une propriété»

La Russie et les médias contrôlés par le Kremlin ont fait en sorte de redorer l'image de Marioupol. La télévision d'Etat n'a cessé de diffuser des reportages élogieux décrivant le renouveau de la ville.

Vladimir, originaire de la ville de Mourmansk, dans l'Arctique russe, fait partie des dizaines de Russes qui ont cherché une maison dans la ville occupée. «J'ai trouvé une propriété. Marioupol sera une belle ville», a-t-il déclaré à la BBC.

Ce citoyen russe a déjà vendu l'appartement dont il est propriétaire dans sa ville natale et souhaite bientôt emménager dans sa maison à Marioupol accompagné de sa famille. «Le plus important, c'est qu'elle se trouve au bord de la mer», a-t-il affirmé auprès de la BBC, ajoutant qu'il avait sauté le pas en raison des prix intéressants sur le marché immobilier.

Une ville restaurée ?

«A la place des ruines, il y a maintenant de nouveaux immeubles d'habitation, des crèches, des écoles. Tout est restauré avec les technologies les plus modernes», indique un reportage de la chaîne de télévision publique Rossiya 1.

Les images satellites analysées par la BBC montrent en effet que de nombreuses tours d'habitation sont apparues dans les quartiers existants de la ville au cours de l'année écoulée, principalement à la périphérie.