Mystère du Loch Ness : ce que l'on sait de la prochaine expédition qui va chercher le monstre

Nessie révélera-t-elle ses mystères ? Le fameux monstre du Loch Ness va faire l'objet de la plus grande opération de recherche jamais organisée depuis plus de 50 ans, les 26 et 27 août prochains.

C'est une opération sans équivalent qui va être mise en place dans le magnifique cadre du Loch Ness en Ecosse. Alors que l'existence supposée du célèbre monstre alimente les nuits des amateurs de monstrologie et de bêtes légendaires, Nessie fera-t-elle surface, morte ou vivante, lors de fouilles inédites les 26 et 27 août prochains ?

L'opération n'a jamais eu de précédents en plus d'un demi-siècle, explique The Loch Ness Center sur son site internet qui lance d'ailleurs un appel aux bénévoles pour aider à draguer et à observer les fonds du lac. Baptisé The Quest (La Quête), cette vaste mission entend couvrir les 56,4 kilomètres carré de superficie de cet immense lac d'eau douce, pouvant atteindre habituellement une profondeur maximale de plus de 270 mètres.

Un lac touché par la sécheresse

Cependant, cette année est particulière. La sécheresse ayant malheureusement durablement touchée la région, le lac est aussi à son plus bas niveau historique avec une profondeur à environ 110 m sur certaines zones. C'est finalement cet aléa climatique qui a poussé les chercheurs à «profiter» de cette sécheresse pour sonder cette étendue d'eau. Une opération que l'on juge également touristique, tant les curieux pourraient venir en masse pour apprécier les fouilles aquatiques qui auront lieu durant ce week-end.

Une armada high-tech

Dans ce cadre, le centre de recherche qui s'intéresse au Loch Ness et à son monstre va déployer des moyens sans précédents, surtout que des outils high-tech viendront épauler les chercheurs et bénévoles.

Des drones équipés de caméras thermiques devraient aider à y voir les différentes formes de vie, tandis que des hydrophones tenteront d'obtenir des relevés acoustiques des fonds, explique ainsi le Scottish Daily Express, qui souligne que les dernières recherches d'ampleur avaient été enregistrées en 1972.

Des témoignages toujours présents

Le mythe du monstre du Loch Ness a été mis en lumière dès les années 1930 avec plusieurs clichés (souvent des faux) qui avaient fait le tour de la planète. Les recherches ont été prises très au sérieux en Ecosse lors des années 1960, après la création du Bureau d’enquêtes sur les phénomènes du Loch Ness, chargé de réunir des informations autour du monstre lacustre baptisé entre temps Nessie.

Depuis, de nombreux touristes rapportent régulièrement leurs témoignages. Rien qu'en 2023, trois observations possibles de Nessie ont été enregistrées. «La plus récente a eu lieu en juin lorsqu'un couple français a rapporté avoir vu une forme sombre de 65 pieds (environ 19 mètres) de long se déplaçant juste sous la surface de l'eau pendant plusieurs minutes», rapporte le Scottish Daily Express.

En attendant, les bénévoles sont toujours les bienvenus pour cette vaste opération qui aura lieu fin août. Il suffit de s'inscrire sur le site dédié et de choisir le jour où vous souhaitez collaborer. Le Loch Ness Center appelant le plus grand nombre de personnes à venir les aider, tandis que des expéditions nautiques prendront place.