Classement de Shanghai : voici les 27 universités françaises représentées

Cette année, 27 universités françaises figurent au classement de Shanghai, qui juge les meilleurs établissements d’enseignement supérieur à travers le monde.

Comme à son habitude, le classement de Shanghai, publié chaque année, est dominé par les universités anglo-saxonnes. Harvard se positionne à la première place du palmarès pour la 22e année consécutive, suivie par Stanford (2e), le Massachusetts Institut of Technology (3e), puis l’université britannique Cambridge (4e), Berkeley (5e), Princeton (6e), puis Oxford (7e).

La France a cependant réussi à se hisser dans le Top 15, avec l’Université Paris-Saclay qui gagne une place dans le classement par rapport à l’édition 2022. Au total, 27 universités françaises figurent dans le classement de Shanghai, dont 18 au sein du Top 500. Parmi les meilleures, on retrouve notamment Paris Sciences et Lettres (PSL) à la 41e place, Sorbonne-Université (46e), et l’université Paris-Cité (69e).

En 2023, la France compte une université de moins dans le classement qu’en 2022, mais les établissements sont globalement mieux classés que l’année dernière.

Parmi les meilleurs établissements, on retrouve également l’université Grenoble Alpes, qui se classe entre la 101e et la 150e place. Dans les 200 meilleures mondiales, on retrouve ensuite les universités d'Aix Marseille, de Montpellier et de Strasbourg. Entre la 201e et la 500e place, figurent l'Université de Lorraine, l'institut Polytechnique de Paris, l'université Paul Sabatier de Toulouse, ainsi que l'université Toulouse 1, celle de Lille, ainsi que les universités de Côte d'Azur et de Rennes. Enfin, dans la deuxième moitié du classement, on peut retrouver l'Université de Clermont Auvergne, l'INSA Toulouse, l'université de Bourgogne, de Nantes, l'UPEC, l'EHESS, l'Université de Savoie, la Montpellier Business School et, enfin, l'Université de Poitiers, qui entre pour la première fois dans le classement.

Le président de la République, Emmanuel Macron, et la Première ministre Elisabeth Borne ont tous les deux exprimé leur fierté à l’issue de la publication du classement. «Vous faites de la France une grande Nation de formation, de recherche et d’innovation. Nous continuerons à vous soutenir», a déclaré le chef de l’État sur X (ex-Twitter). «Merci à l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche qui bâtissent le monde de demain», a affirmé Elisabeth Borne sur le même réseau social.

Avec 27 universités représentées, le classement de Shanghai met à l'honneur l'excellence française.





Vous faites de la France une grande Nation de formation, de recherche et d’innovation. Nous continuerons à vous soutenir. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 15, 2023

Merci à l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche qui bâtissent le monde de demain. pic.twitter.com/z5LQzPjCQR — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) August 15, 2023

Le ministère de l’Enseignement supérieur s’est également félicité de ces résultats. «L’ensemble des huit universités françaises classées dans le Top 200 a bénéficié de financements dans le cadre des différents programmes investissements d’avenir (…) depuis plus de 10 ans. Ces financements ont contribué à la transformation structurelle des établissements, à l’enrichissement de leur offre de formation et à la définition de leur signature scientifique», a souligné le ministère dans un communiqué.