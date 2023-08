Irlande du Nord : il y a 25 ans, l’attentat d’Omagh faisait 29 morts et plus de 200 blessés

L'Irlande du Nord se remémore ce mardi l’attentat d’Omagh, le plus meurtrier du conflit nord-irlandais, à l’occasion du 25e anniversaire de cette attaque à la bombe survenue le 15 août 1998.

Un des épisodes les plus sanglants de l’histoire du conflit nord-irlandais. Le 15 août 1998, une voiture piégée, garée dans le centre-ville d’Omagh par des républicains dissidents, qui luttaient pour mettre fin à l’autorité britannique en Irlande du Nord, a explosé, faisant 29 morts et 220 blessés. Il s’agit de l’attentat le plus meurtrier du conflit nord-irlandais.

Cet attentat avait été perpétré par l’IRA véritable, un groupe dissident de l’IRA provisoire, l’organisation paramilitaire républicaine irlandaise, qui de son côté avait négocié l’accord du Vendredi Saint, signé le 10 avril 1998, pour mettre fin au conflit entre les unionistes (en majorité protestants, qui souhaitaient rester sous le joug du Royaume-Uni) et républicains (en majorité catholiques, qui voulaient se rallier à la République d'Irlande, au sud). Opposé à la paix, l’IRA véritable avait alors perpétré cet attentat à la bombe.

Parmi les victimes, figuraient aussi bien des catholiques que des protestants, une femme enceinte et de nombreux jeunes, dont deux touristes espagnols.

Une cérémonie privée prévue ce mardi

Dimanche, une cérémonie de commémoration a eu lieu dans la petite ville d’Omagh, et des hommages ont été rendus aux 29 victimes de l’attentat. Des musiques traditionnelles irlandaises ont été jouées, et des prières en anglais, en espagnol et en irlandais ont été récitées. Le ministre britannique Jonathan Caine, en charge de l’Irlande du Nord, ainsi que le ministre irlandais de la Défense, Peter Burke, ont participé à ces commémorations. Une cérémonie privée, uniquement réservée aux familles des victimes, doit avoir lieu ce mardi 15 août.

Ces commémorations ont lieu alors que les tensions politiques sont toujours présentes entre unionistes et indépendantistes, ravivées lors des négociations sur le Brexit. Opposé aux règles commerciales imposées après le Brexit qui menacent, selon lui, les liens de la province avec le reste du Royaume-Uni, le DUP, principal parti unioniste, boycotte depuis plus d'un an les institutions locales, censées être partagées avec les républicains du Sinn Fein, vainqueurs des dernières élections dans la province.

Par ailleurs, en février dernier, un policier a été visé par une tentative de meurtre dans la banlieue d'Omagh, revendiquée par le groupe Nouvelle IRA. A la suite de cette attaque, le gouvernement britannique a relevé le niveau de la menace terroriste dans la province.