Economie : la France dans le top 3 des pays qui comptent le plus de millionnaires

4,8% des millionnaires du monde se trouvent dans l’Hexagone. D’après le rapport annuel sur la richesse mondiale publié ce mardi par la banque UBS, la France totalise sur son territoire 2,8 millions de personnes possédant un patrimoine supérieur à un million de dollars. Sur un total de 59,4 millions de millionnaires dans le monde, la France regroupe ainsi 4,8% d’entre eux sur son territoire.

