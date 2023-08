Espagne : les images impressionnantes de l'incendie à Tenerife, «le plus compliqué» de ces dernières décennies

Un incendie a éclaté mardi dans les Canaries, sur l’île de Tenerife (Espagne). Des images publiées sur les réseaux sociaux témoignent de la puissance du feu, qui a déjà ravagé plus de 3.200 hectares.

Des flammes incontrôlables. L’incendie qui s’est déclaré mardi à Tenerife continuait de se propager ce vendredi sur l’île espagnole, après avoir déjà ravagé plus de 3.200 hectares. La violence de l’incendie est telle qu’il est jugé comme «le plus compliqué de ces dernières décennies».

De nombreux vidéos partagées sur X (anciennement Twitter) témoignent en effet de la puissance du feu.

An entire mountain range is currently engulfed in flames. #IFArafoCandelaria pic.twitter.com/v0NaZns6le — Nahel Belgherze (@WxNB_) August 17, 2023

Les flammes déjà proches des villes

Parti d’une zone boisée et de ravins dans la partie nord-est de l’île, l’incendie se rapprochait jeudi de la localité de La Esperanza, dans la commune de Rosario. Le gouvernement a d’ailleurs décrété le confinement de cette zone tandis que les habitants d’une dizaine de villages ou de hameaux ont été évacués par précaution.

Au total, 3.000 personnes ont été évacuées et environ 4.000 ont été priées de rester chez elles. «Cet incendie est probablement le plus compliqué que nous ayons eu aux Canaries (…) au moins au cours des quarante dernières années», a souligné le président de l’archipel, Fernando Clavijo, relevant que la «chaleur extrême et les circonstances météorologiques (…) compliquent le travail des pompiers».

Depuis le début de l’été, de violents et puissants incendies ont éclaté en de nombreux endroits du monde, notamment en Grèce, à Hawaï, au Canada ou encore en Algérie.