Vidéo : les impressionnantes images du crash d'un avion sur une route en Malaisie

Le crash d'un avion d'affaires a causé la mort de dix personnes, dont deux au sol, ce jeudi 17 août, en Malaisie, à une quinzaine de kilomètres de la capitale, Kuala Lumpur. L'accident a été filmé par de nombreux passants et diffusé sur Internet.

Un accident rarissime. Ce jeudi 17 août, un avion léger s'est écrasé sur une route de l'État de Selangor, dans le centre de la Malaisie, entraînant la mort de dix personnes, dont deux au sol, a annoncé le chef de la police locale. Un drame qui a été filmé par de nombreux passants et mis en avant sur les réseaux sociaux.

[ EXCLUSIVE ] Elmina Plane Crash : Final Moments Captured on GCE Find out more about the crash here: https://t.co/QDrSQMAnGY #elmina #shahalam #planecrash #malaysia pic.twitter.com/Vw26SA4UeN

L’avion d’affaires, un Beechcraft 390, avait pris son envol depuis l’île de Langwaki, dans le nord du pays, et se dirigeait vers l’aéroport Sultan Abdul Aziz Shah, situé à 15 kilomètres à l'ouest de la capitale Kuala Lumpur, avant de subitement s’écraser sur une autoroute, a indiqué le chef de l'autorité de l'aviation civile, Norazman Mahmud.

Selon le ministre des transports de la Malaisie, Anthony Loke, l’avion avait été autorisé à atterrir, mais ce dernier aurait «dévié à droite de la piste d’atterrissage». «Pour l'instant, nous ne pouvons pas dire quelle est la cause du crash puisque les recherches sont en cours», a-t-il ajouté au cours d’une conférence de presse, précisant que l’objectif principal était de retrouver la boîte noire de l’appareil afin de comprendre les circonstances du drame et pourquoi aucun appel de détresse n’avait été passé.

And more footage from the registrar, only closer to the place...





Scary footage from Malaysia: ten people died in the crash of a private business jet





The Beechcraft Premier I plane was making an internal flight from the resort island of Langkawi to Subang Airport and crashed… pic.twitter.com/PAPQ2VqOTG

— Zlatti71 (@djuric_zlatko) August 17, 2023