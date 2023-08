Guerre en Ukraine : les Pays-Bas et le Danemark officialisent l'envoi de F-16 à Kiev

À l’occasion d’une visite surprise du président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une base de l'armée de l'Air néerlandaise, les Pays-Bas et le Danemark ont officialisé l’envoi d’avions de combat F-16 à Kiev pour soutenir l’Ukraine contre l’invasion russe.

L’Ukraine, qui réclamait depuis des mois des avions de combat F-16 à ses alliés, a finalement obtenu gain de cause. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky était en visite surprise ce dimanche dans une base de l'armée de l'Air néerlandaise, à Eindhoven, dans le Sud des Pays-Bas.

À cette occasion, les autorités néerlandaises et danoises ont officialisé leur engagement quant à la livraison d’avions F-16 à Kiev. «Les Pays-Bas et le Danemark s'engagent à transférer des F-16 à l'Ukraine une fois que les conditions d'un tel transfert seront remplies», a déclaré Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais, aux côtés de M. Zelensky en début d’après-midi. Cette officialisation intervient deux jours après le feu vert des États-Unis pour le transfert de ces avions vers Kiev, une fois les pilotes ukrainiens formés par les Occidentaux.

Le président ukrainien a qualifié cette décision d’«historique». «Il s'agit d'une nouvelle étape vers le renforcement du bouclier aérien de l'Ukraine», a-t-il affirmé.

Selon les déclarations de Volodymyr Zelensky sur X (ex-Twitter), les Pays-Bas devraient envoyer 42 avions F-16 en Ukraine. Les autorités néerlandaises ont toutefois souligné devoir s'entretenir avec leurs partenaires internationaux pour confirmer le nombre d'appareils à envoyer.

Après sa visite aux Pays-Bas, le chef d'État ukrainien s’est envolé au Danemark où il a atterri dans une base aérienne en fin d’après-midi, accueilli par la Première ministre danoise Mette Frederiksen. Sur X, le président ukrainien a publié une photo en sa compagnie, à bord d’un F-16, en ajoutant que le Danemark allait envoyer 19 avions.

Very productive, focused, and concrete talks with @Statsmin Mette Frederiksen.





Our pilots and engineers have already began their training in Denmark.





Denmark will provide Ukraine with 19 F-16s. We are working on the speed of preparations.





During the talks we also discussed… pic.twitter.com/WyPVZ5meLj

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2023